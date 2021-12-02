أمانة جدة ووزارة الرياضة توقعان اتفاقية إنشاء ملاعب ومنشآت رياضية في جدة

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، توقيع اتفاقية بين وزارة الرياضة وأمانة جدة بحضور معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.

وأكد سموه على على أن إنشاء الملاعب الرياضية في الأحياء سيكون لها دور في توفير بيئة صحية لسكان الحي وتساهم في ممارسة الرياضة.

وتتضمن هذه الاتفاقية تخصيص أمانة محافظة جدة لثلاثة مواقع بالمحافظة في كلاً من حي الفضيلة جنوب المحافظة بمساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر، وحي البشائر شرق المحافظة بمساحة إجمالية 15 ألف متر ، وحي الصواري شمال المحافظة بمساحة اجمالية 13.4 ألف متر لصالح وزارة الرياضة، وذلك بهدف إنشاء ملاعب ومنشآت وساحات رياضية تساهم في تطوير المواهب في المنطقة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لأهالي الأحياء الثلاثة وتحفيزهم على ممارسة الرياضة.

من جانبه قال معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي بأن هذه الاتفاقية تتماشى مع خطط الوزارة الهادفة لفتح باب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة رياضة متنوعة وشاملة إلى جانب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وزيادة عدد ممارسي الرياضة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة نحو رفع جودة الحياة للمواطنين والساكنين في مختلف مناطق المملكة، والسعي الجاد نحو تنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته من خلال توفير منشآت رياضية ملائمة ومجهزة بأحدث التجهيزات لتطوير المواهب الرياضية.