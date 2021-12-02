البنك المركزي يعلن المدد الزمنية الجديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

أعلن البنك المركزي السعودي، المدد الزمنية الجديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، ابتداء من 3 ديسمبر الجاري، على أن يستثنى من ذلك الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية، وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
إصدار خطاب إخلاء الطرف:
يوم عمل واحد: في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة ومستحقة.
7 أيام عمل: للعميل الحاصل على بطاقة ائتمانية أو بطاقة حسم شهري
تحويل الحساب البنكي:
يوم عمل واحد: لتحويل رصيد الحساب من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.
تحويل مديونية التمويل الاستهلاكي:
يوم عمل واحد: لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.
تحويل مديونية التمويل العقاري:
3 أيام عمل: لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.
5 أيام عمل: لإتمام معالجة الطلب من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل الراغبة في شراء المديونية.