البنك المركزي يعلن المدد الزمنية الجديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

أعلن البنك المركزي السعودي، المدد الزمنية الجديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية، ابتداء من 3 ديسمبر الجاري، على أن يستثنى من ذلك الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية، وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.

إصدار خطاب إخلاء الطرف:

يوم عمل واحد: في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة ومستحقة.

7 أيام عمل: للعميل الحاصل على بطاقة ائتمانية أو بطاقة حسم شهري

تحويل الحساب البنكي:

يوم عمل واحد: لتحويل رصيد الحساب من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.

تحويل مديونية التمويل الاستهلاكي:

يوم عمل واحد: لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.

تحويل مديونية التمويل العقاري:

3 أيام عمل: لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.

5 أيام عمل: لإتمام معالجة الطلب من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل الراغبة في شراء المديونية.