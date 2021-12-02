قنوات SSC تحصل على حقوق بث كأس العالم للأندية.. والجماهير تتخوف من تكرار التعثر

أثار إعلان شركة الرياضة السعودية SSC، مساء اليوم، حصولها على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية مخاوف بعض جمهور الكرة.

وطالب الجمهور عبر موقع “تويتر”، القناة بتغطية جيدة وتجنب انقطاعات شبكة الإنترنت كما حدثت في بطولات سابقة.

وقال مغرد: “مادام عندكم القوة الشرائية هذي ياليت تكون مقرونة بقوة فكرية وقوة تقنية وتسهيل مهمة المشاهدة للمتابعين”.

وقال آخر: “معقولة بث فضائي وتجينا إشعارات الأهداف قبل يسجّل! اضبطو وضعكم ولله كرهتونا بالدوري”.

تستضيف أبوظبي في الإمارات البطولة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022م.

ويشارك في البطولة 7 فرق هي: الجزيرة (بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة) والأهلي من مصر (الفائز بدوري أبطال أفريقيا 21-2020) ومونتيري من المكسيك (الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2021) وتشيلسي من إنجلترا (الفائز بدوري أبطال أوروبا 21-2020) وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا (مرشح أوقيانوسيا)، وبالميراس من البرازيل (الفائز بكأس ليبرتادوريس 2021) والهلال من السعودية (الفائز بدوري أبطال آسيا 2021).

وستنقل المباريات حصريا في السعودية عبر قنوات SSC بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.