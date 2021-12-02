سفارة المملكة في ألبانيا تدعو المواطنين ممن ليس لديهم تأشيرة لمغادرة البلاد قبل نهاية 2021

دعت سفارة المملكة في العاصمة الألبانية تيرانا في بيان لها، اليوم، المواطنين الموجودين في ألبانيا إلى مغادرة البلاد بحلول نهاية ديسمبر الجاري، ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية.

وأكّدت السفارة على ضرورة ضمان المواطنين الدخول والخروج من الأراضي الألبانية خلال الفترة من 1 أبريل، إلى 31 ديسمبر 2021، والتي أقرها مجلس الوزراء الألباني متضمّنةً أحقية المواطنين في الدخول بدون تأشيرة مسبقة خلال الفترة المذكورة.

وأضافت أنه على الراغبين في البقاء على الأراضي الألبانية من المواطنين بعد انتهاء المدة المقررة، الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في ألبانيا من خلال تقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

ولفتت إلى أنه في حالة عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة وتجاوزهم لفترة الإقامة النظامية في ألبانيا، فإنهم يخضعون لعقوبات مخالفة شروط الإقامة المحددة.

وتشمل العقوبات المقررة السارية أيضاً على المغادرة طوعاً من الأجانب قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها 50 ألف ليك ألباني (ما يعادل 1755.5 ريال)، والتي تتضاعف عند تجاوز فترة الإقامة غير المسموح بها أكثر من شهر واحد.