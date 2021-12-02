حرس الحدود بمنطقتي نجران وعسير يحبط محاولات تهريب (117) كيلوجرامًا من الحشيش وطنين من القات المخدر

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكنت الدوريات البرية في منطقة عسير من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وهم (4) متهمين، مواطن، و (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.