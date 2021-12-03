طقس_الجمعة: موجه باردة وانخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجه باردة يطرأ معها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي ولايستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على حائل والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الأجزاء الشرقية وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.