محمد_حماقي: تجاوزنا كثير من الأفكار.. أنا سعيد بالغناء في الرياض #موسم_الرياض

كشف الفنان المصري محمد حماقي عن سعادته بتجاوز الافكار الموجودة الان على الساحة.

وقال : تجاوزنا بالفعل “فكرة أنت منين وأنا منين، الآن المصري يغني في السعودية والسعودي يغني في مصر”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نهاية الحفل الذي أقامه مساء يوم أمس الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي الرياض عن ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام قال: أن “فكرة أنا مصري بغني في السعودية أعتقد أننا تجاوزناها كلنا وطن واحد، وأنا في مكان أغني فيه في الوطن العربي أشعر أنني في بلدي، فأنا سعيد جدًا بهذه الحفلة وأشعر أنني في بيتي وفي بلدي ، وهذا إحساس حقيقي سعيد أننا وصلنا إليه”.

وأضاف حماقي: أنا سعيد بهذه الحفلة في موسم الرياض، وسعيد جدًا بالغناء على مسرح أبو بكر سالم رحمة الله عليه، وله كل التقدير والحب”.

وقال “إن حضور زينة في الحفل أسعدني، وكما قلت على المسرح إن شاء الله في أول حفل كبير ليكي يا زينة سأكون أول الحاضرين”.

وأضاف حماقي “موسم الرياض يجنن، الفعاليات كلها تبهر العقول، والإنبهار هذا العام أكثر من العام الماضي، هناك تطور وانبهارًا أكبر، ما شاء الله، أنا سعيد جدًا بالحضور والمشاركة في فعاليات موسم الرياض”.

وأضاف حماقي: “غدًا بإذن الله سننطلق إلى جدة لإحياء حفل هناك، وبعدها أغادر المملكة لإحياء حفل آخر، ثم سأعود للمملكة مجددًا بإذن الله”.

واختتم “جزء من رسالة الترفيه هو تقديم أصوات جديدة ومواهب جديدة، ويجب أن يكون هناك أجيال تعبر عن الفن العربي وتمثل الجمهور العربي في الفن، وأنا في يوم من الأيام هناك من مد يديه وساعدني، واليوم علينا واجب وهو مساعدة الآخرين للوصول للجمهور”.