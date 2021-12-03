سعود بن خالد يتوج ابطال أول بطولة رماية للسيدات في المملكة

اختتمت يوم امس منافسات بطولة المملكة للرماية العملية للسيدات والتي دارت منافساتها على مدار 5 أيام بحضور سمو رئيس اتحاد الرماية الامير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود‬⁩ وذلك بمشاركة عدد (13) لاعبه.

حيث تعتبر أول بطولة رسمية معتمدة للسيدات تنظم في المملكة تحت إشراف اتحاد الرماية ، وقد أدار منافسات البطولة عدد (5) حكام هم محمد العسيري وفرج العتيبي ومسفر العلياني وسعود العصيمي وفهد المواش.

وقد جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفردي بتحقيق الرامية ريم صنيتان العتيبي للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاءت سمو الاميره نوف بنت عبدالعزيز آل سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضيه.

‏وجاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية سمو الاميره نوره بنت خالد آل سعود.

كما جاءت نتائج منافسات البطولة على مستوى الفرق بتحقيق فريق Top Gun للمركز الأول والميدالية الذهبية وجاء فريق الاتحاد السعودي للرماية بالمركز الثاني والميدالية الفضية كما حصل فريق حرس الحدود على المركز الثالث والميدالية البرونزية‏.

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كما تم في ختام البطولة تكريم الحكام واللجان المنظمة المشاركين في إدارة وتنظيم منافسات البطولة من قبل سمو رئيس اتحاد الرماية والذي عبر عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الدعم اللا محدود ولسمو وزير الرياضة ولسمو وزير الداخلية على الحرص والمتابعة والدعم الدائم للاتحاد لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وذلك بتمكين كافة ابناء المملكه من مزاولة الرياضة العريقة حيث تعتبر البطولة هي باكورة البطولات النسائيةفي المملكة واعداً بالمزيد من العمل لتحقيق النتائج الايجابية على كافة الأصعدة الرياضية.