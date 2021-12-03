انتخاب “أوليفر كان” نائباً أول لرئاسة رابطة الأندية الأوروبية

تم انتخاب رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، نائباً أول لرئيس رابطة الأندية الأوروبية، خلال الانتخابات التي جرت يوم امس الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويتولى حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق المنصب بدلاً من ميكائيل غرلينغر، مدير النادي البافاري، في الرابطة التي رأسها لسنوات كارل هاينز رومينيغيه، الذي خلفه كان في رئاسة مجلس إدارة بايرن.

ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة معارضة اقتراح إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، وبحث سلامة اللاعبين وتحديث قواعد اللعب النظيف المالي.