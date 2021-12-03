هذه تفاصيلها: #وظائف_شاغرة في الطيران المدني #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات والشروط التالية:

أخصائي سلامة: درجة البكالوريوس في هندسة صناعية أو علوم طيران أو إدارة طيران أو إدارة أعمال أو ما يعادلها بدون خبرة أو بخبرة 3 سنوات واستخدام الحاسوب وتطبيقاته (أوفيس) بفعالية وأجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.

أخصائي سلامة المهابط: درجة البكالريوس في هندسة مدنية أو ما يعادلها وبدون خبرة أو بخبرة 3 سنوات والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية – برامج الأوفس.

ولمزيد من التفاصيل ولاتقديم عبر الرابط التالي: https://careers.gaca.gov.sa