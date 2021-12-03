مصدر إيراني: #طهران قادرة على صنع قنبلة نووية

كشف مصدر إيراني أن تصريحات المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوند، عشية استئناف مفاوضات فيينا، التي قال فيها إن طهران تملك منذ مدة طويلة تقنيات تصنيع سلاح نووي، كانت بإيعاز من المرشد الأعلى علي خامنئي شخصياً، لتأكيد هذا الأمر قبل الجلوس على الطاولة في العاصمة النمساوية.

وأوضح المصدر لصحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم الجمعة، أن خامنئي طلب من الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، عند انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا قبل 5 أشهر، العمل بأقصى قدرة لتجاوز الخط الأحمر، وأن يصبح لدى البلاد القدرة الكاملة عملياً لصناعة القنبلة النووية، والتوقف عند تلك النقطة؛ لتكون ورقة ضغط في المفاوضات المقبلة.

وقال المصدر إن الرئيس الجديد لـ “الذرية الإيرانية” أرسل منذ نحو شهر تقريراً لخامنئي يفيد بأن كل شيء بات جاهزاً، وأن تصنيع سلاح نووي يحتاج فقط إلى قرار سياسي، بعد أن قامت إيران بتصنيع عشرات أجهزة الطرد المركزي الحديثة من نوع IR-9 وتركيبها وتجربتها بنجاح، وكذلك تصنيع جهاز طرد مركزي معدل.

وأكد المصدر أن طهران تمكنت بالفعل من إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تتجاوز 60%، وخصَّبت غرامات قليلة من اليورانيوم إلى نسبة بين 90 و99.6%، وقامت بأكسدتها لئلا تكتشفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مضيفاً أنه بعد منع طهران من إخراج اليورانيوم والماء الثقيل بموجب عقوبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصبحت لدى البلاد كميات كبيرة كافية لتصنيع اليورانيوم المعدني واليورانيوم المخصب بنسب تتخطى 90%، وهي النسبة التي تتطلبها الأنشطة العسكرية، خلال أيام فقط.

وتأتي هذه المعلومات بعد أن حذّر دبلوماسيون أوروبيون مشاركون في مفاوضات فيينا من أن تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 90% يعني عملياً نسف المفاوضات.