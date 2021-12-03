«تعليم الطائف» يستهدف منسوبيه لخدمة المدرسة والمجتمع والوطن

نظمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلةً في إدارة الموارد البشرية لقاء افتراضيًا بعنوان ” العمل التطوعي” نفذته وحدة تطوير الموارد البشرية.

وذلك بحضور أكثر من 25 مستهدفة ويهدف اللقاء إلى تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى منسوبات التعليم، وتعزيز العمل التطوعي لخدمة المدرسة والمجتمع والوطن بحضور مساعدة مدير إدارة الموارد البشرية مها العصيمي ومنسوبات إدارة الموارد البشرية ومنسقة العمل التطوعي عهود حلواني .

وتناولت محاور اللقاء التعريف بالعمل التطوعي وأهدافه، تصنيفات العمل التطوعي، العمل التطوعي وفق رؤية 2030، سياسات وآليات صياغة الفرص التطوعية، التطوع من الاستقطاب إلى التمكين، تحديات ومعوقات العمل التطوعي، المنصة الوطنية للعمل التطوعي .

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول لمليون متطوع من خلال التحفيز على العمل التطوعي وتشجيع مبادرات الفرق التطوعية، بالإضافة إلى توضيح دور العمل التطوعي وأهميته وتحديد حقوق وواجبات المتطوع.