كريستيانو رونالدو يكسر حاجز 800 هدف

كسر كريستيانو رونالدو حاجز 800 هدف خلال مسيرته الرياضية، بعدما سجل في مرمى آرسنال على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقع النجم البرتغالي على الهدف رقم 800 كمحترف، عندما تقدم لفريقه 2-1، بعد استلام كرة رائعة من زميله ماركوس راشفورد، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه، والـ801 في مشواره من ركلة جزاء ليحسم الفريق الفوز على “المدفعجية” 3-2.

وسجل كريستيانو الذي سيكمل بعد شهرين عامه الـ37، خمسة أهداف مع سبورتنغ البرتغالي، و118 في مرحلته الأولى مع مانشستر يونايتد، و450 مع ريال مدريد، و101 مع يوفنتوس، ووقع حتى الآن على 11 هدفاً في المغامرة الثانية له مع “الشياطين الحمر”.

وبشكل إجمالي، على مستوى الأندية وقع على 686 هدفاً، يضاف إليها 115 أخرى سجلها في مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، وهو رقم يضعه في صدارة هدافي منتخبات كرة القدم.