في مدد زمنية أقل.. إلزام البنوك بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية 

ألزم البنك المركزي السعودي جميع البنوك بإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية في مدد زمنية أقل.

وأوضح البنك، أن إصدار خطاب إخلاء الطرف سيكون في يوم عمل واحد فقط وذلك في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة ومستحقة، وفي 7 أيام عمل للعميل الحاصل على بطاقة ائتمانية أو بطاقة حسم شهري.

وأضاف أن تحويل الحساب البنكي سيكون في يوم عمل واحد وهذا لتحويل رصيد الحساب من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل مديونية التمويل الاستهلاكي في يوم عمل واحد لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.

وفيما يخص تحويل مديونية التمويل العقاري، قال إنه سيكون خلال 3 أيام عمل لاستكمال النماذح الخاصة بتحويل المديونية و5 أيام عمل لإتمام معالجة الطلب من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل الراغبة في شراء المديونية.