برنت يرتفع أكثر من دولارين إلى 71.92 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بعدما أعلنت “أوبك+” أنها سوف تراجع عملية زيادة الإمدادات قبل اجتماعها المقبل في حالة أثرت سلالة “أوميكرون” على مستويات الطلب، لكن الخام يتجه لتسجيل الخسائر الأسبوعية السادسة على التوالي.

وقرر تحالف “أوبك بلس” الخميس تأكيد خطط زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في يناير المقبل، أي أنه لم يدخل تعديلات على سياسة الإمدادات المعلنة سابقًا.

فيما ذكرت “آن لويز هيتل” المحللة لدى “وود ماكنزي” في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” أن قرار “أوبك” لمواصلة خطط الإنتاج الحالية منطقي بالنظر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت سلالة “أوميكرون” سوف تقاوم اللقاحات المتاحة حاليًا أم لا.

من جانبه رحب البيت الأبيض بقرار تحالف “أوبك بلس”، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لن يعيد النظر في قراره بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.45% إلى 70.68 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 1.65% عند 67.60 دولار للبرميل.