ارتفاع أسعار #الذهب قبل صدور تقرير الوظائف في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة في ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن نوفمبر، ووسط متابعة آخر مستجدات سلالة “أوميكرون”.

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس تسجيل ثاني حالة إصابة بسلالة “أوميكرون”، فيما أكد طبيب الأمراض المعدية السنغافوري “ليونج هو نام” أن السلالة سوف تهيمن على العالم في غضون فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

فيما يترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري للولايات المتحدة عن نوفمبر في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بإضافة الاقتصاد 553 ألف وظيفة وتراجع معدل البطالة عند 4.5%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% أو بنحو 9.50 دولار عند 1772.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1772.64 دولار للأوقية.

وزادت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.3% مسجلة 22.39 دولار للأوقية.

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.9% عند 948.82 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.7% مسجلاً 1784.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.1% عند 96.279 نقطة.