الإمارات توقع عقدا لشراء 80 طائرة مقاتلة رافال فرنسية

وقعت الإمارات العربية المتحدة عقدا لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدولة الخليجية اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الرئاسة الفرنسية أعلنت عن إبرام العقد خلال بيان عقب اجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات والرئيس الفرنسي ماكرون، على هامش معرض دبي إكسبو.

وأضافت بلومبرج أن الإمارات سوف تشتري أيضا 12 مروحية عسكرية طراز كاراكال من شركة إيرباص، وتبلغ تكلفة الطلبية مليار يورو.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن صفقة طائرات رافال البالغ قيمتها 16 مليار يورو (18.1 مليار دولار أمريكي) هي أكبر طلبية تصدير للطائرات المقاتلة إلى اليوم.

ووافقت الإمارات بالإضافة إلى ذلك على استثمار نحو 10 مليارات يورو في فرنسا في مجالات صناعة الفضاء والمواصلات وقطاعات الطاقة المتجددة.

وقال ماكرون: “من أجل تطوير تقنيات الغد، ودعم رواد الأعمال لدينا بالرؤية ولتحقيق قفزة في مجال الفضاء، اتفقنا مع الإمارات العربية المتحدة على شراكة استثمارية مهمة (بالتعاون مع) العديد من المشاركين الفاعلين لدى الطرفين”.

وارتفعت قيمة أسهم شركة داسو أفييشن لصناعات الطيران، التي تصنع مقاتلات رافال، بنسبة 9 بالمئة إلى 91.75 يورو في الساعة العاشرة صباح اليوم في باريس، في أكبر قفزة في قيمة أسهم الشركة منذ أكثر من عام.