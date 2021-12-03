ماكرون: أحدث جولة من المحادثات النووية مع إيران لم تكن ناجحة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن “أحدث جولة من المحادثات النووية مع إيران لم تكن ناجحة”.

وأضاف “ماكرون”، في مؤتمر صحفي بالإمارات على هامش مشاركة فرنسا في “إكسبو دبي”، إن باريس لديها شراكات عديدة مع الجانب الإماراتي”.

وتأتي تصريحات “ماكرون” بشأن المحادثات النووية قبيل دقائق من الإعلان عن انتهاء جولة المفاوضات النووية بشأن إيران المنعقدة في فيينا، والتي لم تأتِ بجديد.

وحول الأوضاع في لبنان أفاد الرئيس الفرنسي بأن باريس ستفعل ما بوسعها لـ “إعادة إشراك منطقة الخليج من أجل صالح لبنان”. متمنيا أن “تسمح الساعات القادمة بتحقيق تقدم”.