المنسق الأوروبي: جولة المحادثات النووية الجارية واقعية.. وسنعود بعد التشاور

قال المنسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إن “هذه الجولة من المحادثات النووية اتسمت بالواقعية”.

وأضاف المنسق الأوروبي، في كلمة على هامش انتهاء جولة المفاوضات: “نسعى للعودة للاتفاق النووي وتلتزم واشنطن وطهران ببنوده”.

وحول الخطوة المقبلة أفاد بأن “الوفود ستعود إلى دولها للتشاور من ثم تُستكمل مباحثات النووي الأسبوع المقبل”.

وتابع: “لم نلمس فارقا واضحا بين وفد إيران الحالي والذي سبقه بشأن مفاوضات الاتفاق النووي”.

واستطرد: “بحثنا ضرورة تحقيق عمق أكبر في مسودات الاتفاق المطروحة في محادثات النووي”.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحدث جولة من المحادثات النووية مع إيران بأنها “لم تكن ناجحة”.

وانتهت منذ قليل جولة المفاوضات النووية بشأن إيران، والتي عقدت في عاصمة النمسا فيينا.