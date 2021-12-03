بيونتيك: يمكننا تعديل لقاحنا سريعا لمكافحة أوميكرون

قال رئيس شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين في مؤتمر رويترز نكست اليوم الجمعة، إن شركته قد تكون قادرة على تعديل لقاحها المضاد لفيروس كورونا على نحو سريع نسبياً لمكافحة المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف أيضاً أن اللقاحات ستظل توفر حماية من الأعراض الشديدة للمرض على الرغم من التحورات. وأنتجت بيونتيك بالتعاون مع فايزر أحد أوائل اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتابع “هذه السلالة قد تكون قادرة على إصابة المُطعمين. نتوقع أن المصابين الذين تلقوا التطعيم سيتمتعون بالحماية من الأعراض الشديدة للمرض”.

وأشار إلى أن تحورات الفيروس تعني أنه من المرجح أن تصبح التطعيمات سنوية كما هو الحال مع الإنفلونزا الموسمية.