أمريكا: إيران غير جادة في الاتفاق النووي.. وإدارتها الجديدة لم تأت بمفيد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الإيرانية الجديدة لم تأت إلى فيينا بمقترحات بناءة بشأن الاتفاق النووي.

وأضافت في بيان اليوم، أن جولات فيينا الست أحرزت تقدما لكن وفد إيران في الجولة السابعة لم يبد محاولة لحل القضايا.

وتابعت: “إيران بدأت الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بجولة جديدة من الاستفزازات النووية”.

وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، على أهمية إعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس، كما تبادل الطرفان تطورات الاجتماعات القائمة لخطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا.