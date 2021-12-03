عاجل.. رئيس الوزراء اللبناني: نتطلع لإعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان اليوم الجمعة، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت “ضرورية” بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وأضاف “نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج الأخرى”، ودعا كل الأطراف اللبنانية إلى عدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها.