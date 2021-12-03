11 حالة عبث يرصدها مهرجان الملك عبد العزيز للإبل منذ انطلاقته

ضبطت لجنة كشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، 11 حالة، منذ انطلاقته مطلع ديسمبر الجاري.

وتضمنت منافسات فئة مفاريد بكار المجاهيم 5 حالات، منها 4 تمطيط وواحدة حقن بالهرمون.

وشملت الحالات المكتشفة، فئة القعدان حالة واحدة حقن في الرأس (العرنون وجانبي الأنف)، فيما اكتشف في فئة مفاريد القعدان 4 حالات تمطيط، وحالة حقن.

وجاء قرار لجنة العبث بمعاقبة المشاركين واستبعاد إبلهم المخالفة من المنافسة في المهرجان.

وتعمل إدارة المهرجان وفق مجموعة من الآليات للكشف عن العبث في المتون والمنقيات المشاركة، من خلال اللجان الطبية المتخصصة، وأجهزة الكشف التقنية، بهدف محاربة هذه الآفة وتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتنافسين.