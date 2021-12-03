أول رد من المدير الفني للأخضر على قرار المشاركة بلاعبين شبان في كأس العرب

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني “لورينت بونادي” سعي المنتخب للحضور الجيد لمواجهة منتخب فلسطين غداً، مؤكداً بأن المواجهة ستكون صعبة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021، وقال لورينت: “فترة الإعداد قصيرة جدًا، لذلك سيكون التركيز على الأداء في الجانب التكتيكي إضافة إلى الجاهزية الذهنية”.

وأوضح المدير الفني أن قرار المشاركة بلاعبين شبان جاء لإعدادهم للمستقبل، مبيناً بأن النتائج مهمة ويجب الإدراك بأن المنتخب في مرحلة بناء، وهذه المنافسة مصدر لاكتساب اللاعبين الخبرة.

وأضاف لورينت : “يجب علينا النظر للأمام وأن نركز على المباريات القادمة، ولا نندم على القرار الذي تم اتخاذه، فلدينا فلسفة ورؤية يجب أن تستمر على نفس النهج”.

من جانبه تحدث لاعب المنتخب الوطني علي مجرشي عن المواجهة وقال: “مواجهة تشكل أهمية كبيرة في طريقنا نحو المضي قدماً، لذلك نسعى أن نكون حاضرين بتركيز عالٍ، وبأداء فني يكفل لنا تحقيق نقاط المباراة”.