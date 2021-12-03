أوروبا تتخطى 75 مليون إصابة بكورونا وسط انتشار أوميكرون

أظهر إحصاء أجرته رويترز أن أوروبا تخطت اليوم الجمعة 75 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بينما تنتشر السلالة الجديدة أوميكرون في القارة في الوقت الذي تئن فيه المستشفيات في بعض الدول تحت وطأة القفزة الحالية.

وسجلت أكثر من 15 دولة في أوروبا إصابات مؤكدة بالسلالة الجديدة التي هزت الأسواق المالية. وقالت وكالة الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن من الممكن أن يكون أوميكرون السبب في نصف الإصابات في أوروبا في غضون شهور قلائل.

وحتى قبل اكتشاف أوميكرون كانت أوروبا بؤرة الجائحة في العالم وذلك بحدوث 66 من بين كل مئة إصابة على مستوى العالم في الدول الأوروبية، وفقا لإحصاء أجرته رويترز.

وحتى الآن سجلت بريطانيا أكبر عدد إجمالي من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة تليها روسيا وفرنسا وألمانيا.

وتظهر البيانات التي جمعتها رويترز أن وتيرة الجائحة تسارعت في النصف الثاني من العام الجاري 2021. وسحلت أوروبا أعلى متوسط إصابات يومية وهو 359 ألف حالة جديدة في النصف الثاني من العام مقارنة بنحو 241 ألف إصابة في أحد أيام النصف الأول من العام.