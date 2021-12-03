البرهان: لن أترشح لرئاسة #السودان حتى ولو طلب مني ذلك!

أكد الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني أنه لن يترشح كرئيس للسودان حتى ولو طلب منه ذلك.

وفي حديثه اليوم لقناة العربية أكد البرهان أن البعض يريد أن يجعل من المكون العسكري شماعة لفشل الكثيرين.

واكد ان رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع.

وقال: أوضحنا أننا سنمضي في الإصلاح منذ البدايه واختيار رئيس القضاء والنائب العام من اختصاصات مجلس السيادة وأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.

وعن طبيعة علاقات السودان مع اسرائيل قال: علاقة السودان مع إسرائيل ربما تتخذ شكلا طبيعيا في النهاية وأن الشعب السوداني بالكامل يدعم قراراته وبعض النخب ترفضها.

وقال: نريد من حمدوك الاستعانة بكفاءات مستقلة ولن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك.