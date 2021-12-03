السعودية تُطلق منصة إلكترونية لحفظ وتسجيل سلالات الإبل

أطلقت السعودية مشروع لتوثيق وحفظ سلالات الإبل في أوّل مشروع من نوعه. وأظهر نادي الإبل للعلن منصة (وثقها) لتسجيل وحفظ سلالات الإبل. وعكف النادي على مشروع توثيق جميع المعلومات الخاصة بالإبل ومن بينها الحمض النووي (DNA) باعتباره واحداً من الخصائص الحيوية المميزة للكائنات الحية.

واجتمع نادي الإبل ومستشفى الملك فيصل التخصصي لتكوين المنصّة من ناحيتين فنيّة وإكلينيكية

وستعمل (وثقها) في المرحلة الأولى بالتوجه نحو الإبل التي تكتسب صفة (مزاين) المشاركة في مهرجانات النادي بينما ستكون المرحلة الثانية بتوثيق جميع الإبل في المملكة العربية السعودية لحفظ سلالاتها.

ويرتكز نادي الإبل في المنصة الالكترونية على ان يكون هو الرائد عالمياً في تنظيم سلالات الإبل وتوثيق سجلاتها.

وستنشئ (وثقها) قاعدة بيانات يصبح فيها الربط الوراثي بين جميع السلالات مع بينا دراسة علمية مقارنة بينا السلالات العربية الاصيلة والسلالات المستوردة بشكل علمي ومواءمة الجهود البحثية المتعلقة بالإبل والدعوة لتحسينها وتهيئة بيئة واضحة لها.

وستحتوي المنصة على بيانات جميع ملاك الإبل المستهدفين لتمكينهم من إصدار وثيقة الالكترونية عن كل متن من الإبل والدخول على الوثائق الخاصة بآبلهم والحصول عليها الكترونياً.

وستساعد ( وثقها ) نادي الإبل على أداء مهامه اثناء المنافسات والمهرجانات التي يقيمها وينظمها عبر وجود سجلات واضحة وموثقة مع إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.

وكان المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني دشن المنصة الالكترونية ( وثقها ) بحضور احمد الحقيل المدير التنفيذي لشركة مستشفى الملك فيصل التخصصي

وشدد المهندس بندرالقحطاني على اهمية حفظ سلالة الإبل وتسلسل شجرتها من اجل البائع والمالك والمحافظة على السلالات العريقة والنادرة في المنطقة كافة، وأضاف انه يوجد هناك 11 فصيلة DNA مختلفة في الإبل مع وجود فصائل أكثر في قادم الايام.

من جانبه قال الدكتور ايمن السليمان من مستشفى الملك فيصل التخصصي إن آلية استخراج العينة يكون عن طريق اللعاب، الشعر، الدم وفي مدة لا تتجاوز الأسبوعين مقصورة على الفحل وستمتد في المستقبل على الناقة كذلك.

وبيّن السليمان انه سيتم استخراج بطاقة أو جواز تعريفي بكامل المعلومات وبالتاريخ والوقت وإعطاءها للمالك، لافتاً إلى انه سيكون هناك عينات لجميع فحول الإبل التي سبق وتم السحب منها لضمان حفظ السلالة.

من جهته ذكر عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان الماضي آنه بعد انتهاء عملية المسح للعينات لن يتم السماح بالمشاركة في المهرجانات او الانشطة التي يقيمها نادي الإبل إلا بعد التوثيق في المنصة، والآمر ينسحب على الفردية المنتجة التي لم يبادر مالكها بالتسجيل.