مع مخاوف “أوميكرون”.. #النفط يسجل سادس خسائره الأسبوعية على التوالي

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، لتسجل سادس خسائر أسبوعية على التوالي مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن متغير “أوميكرون” الجديد من فيروس “كوفيد-19” انتشر في 38 دولة حول العالم، في حين كشفت السلطات الأمريكية أنه تم اكتشاف إصابات بالمتحور الجديد في 6 ولايات حتى الآن.

وأكد “جولدمان ساكس” على أن أسعار النفط تستعد لتحقيق مكاسب، إذ يرى أن قرار “أوبك بلس” لن يعرقل السوق الصاعد في الوقت الحالي.

فيما ذكرت “آن لويز هيتل” المحللة لدى “وود ماكنزي” في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” أن قرار “أوبك” لمواصلة خطط الإنتاج الحالية منطقي بالنظر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت سلالة “أوميكرون” سوف تقاوم اللقاحات المتاحة حاليًا أم لا.

وعلى جانب أخر، كشف تقرير الوظائف في الولايات المتحدة إضافة الاقتصاد 210 آلاف وظيفة جديدة في نوفمبر، وهو مستوى دون توقعات المحللين البالغة 573 ألفًا.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير ارتفاعًا بنحو 0.3% أو 21 سنتًا ليصل إلى 69.88 دولار للبرميل عند التسوية، لكن عقد تسليم الشهر المقبل تراجع 3.9% في إجمالي الأسبوع الماضي.

بينما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% أو 24 سنتًا عند 66.26 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية 2.8%.