حالة_الطقس: استمرار انخفاض درجات الحرارة في الرياض والشرقية #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض خاصة الصغرى وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك ولايستبعد تكون السحب الرعدية على منطقة جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-25 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.