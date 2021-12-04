القيادة الأميركية: غارة بطائرة مسيّرة استهدفت زعيماً بارزاً للقاعدة في إدلب

أفادت القيادة الأميركية الوسطى، بأنها نفذت غارة جوية عبر طائرة مسيرة في إدلب السورية، أمس الجمعة، ضد قيادي بارز في تنظيم القاعدة، مضيفة أن هذه الضربة ستعطل عمليات التنظيم وقدرته على التخطيط.

وأشارت القيادة الوسطى في بيان، إلى احتمال وقوع إصابات في صفوف المدنيين جراء هذه الغارة، وأنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوطهم، كما ذكرت أنه جرى إبلاغ القيادة المركزية بشأن الموضوع.

وأعلنت القيادة، الشروع في تحقيق بشأن الغارة، وتعهدت بنشر نتائجه، وفق البيان الذي لم يعلن هوية القيادي المستهدف أو مصيره.

وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قال أمس الجمعة في بيان، إن شخصا قتل بينما أصيب 5 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء وطفل بجروح خفيفة، بقصف طائرة استطلاع مذخرة استهدف دراجة نارية على طريق أريحا- المسطومة جنوبي إدلب.