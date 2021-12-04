السودان: الإصلاح الوطني يشيد بموقف #السعودية الثابت تجاه دعم الشعب السوداني

أشاد حزب الإصلاح الوطني السوداني بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في محنته وأزماته السياسية ومساهمتها الكبيرة في حل الأزمة السياسية السودانية وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطياف السياسية ودون النظر لأية اعتبارات.

وفي تصريح لـ”الوئام” قال عثمان صلاح رئيس الحزب أن الجهود التي يقوم بها معالي السفير السعودي لدى الخرطوم علي حسن بن جعفر أسهمت بالفعل في تقريب وجهات النظر وساهمت في حلول للأزمة الراهنة، حيث أكد ذلك بوضوح موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه ووحدته.

وقال: نشكر حكومة المملكة العربية السعودية التي تقف وتدعم تطلعات الشعب السوداني ونشكر الجهود العظيم لمعالي سفيرها بالخرطوم والذي ظل دائما يعمل ليل نهار من اجل تقريب وجهات النظر والوقوف الى جانب أبناء الشعب السوداني.

وأثنى صلاح على الجهد الكبير الذي تقوم به المملكة في السودان ، حيث أنها مهتمة للغاية بأمن السودان والذي تعتبره دائماً أهمية قصوى بالنسبة إلى السعودية.

مشيدا بالدور الكبير أيضاَ الذي تقوم به في الحوار بين كافة الأطراف للتوصل إلى مخرجات مقبولة للجميع.