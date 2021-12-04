مجلس الأمن: رفع حظر السفر عن أرملة القذافي واثنين من أبنائه

رفع مجلس الأمن الدولي حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.

وجاء في البيان: يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في عمان، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأضاف مجلس الأمن أنه : تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة.

ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة.