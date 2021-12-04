شاهد التفاصيل: فتح القبول على رتبة جندي في قوات أمن الحج والعمرة #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة “جندي” رجال.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 02/05/1443 هـ وحتى يوم السبت الموافق 07/05/1443 هـ على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية :

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وألا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

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