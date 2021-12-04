روسيا تعد لهجوم ضد أوكرانيا بمشاركة 175 ألف مجند

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس الجمعة، أن روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي اعتبارا من العام المقبل، مؤكدة بذلك مخاوف لدى كييف من هذا الاحتمال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير طلب عدم كشف هويته، أن موسكو تستعد لإطلاق “مئة كتيبة مكونة من مجموعات تكتيكية بقوة تقدر بنحو 175 ألف رجل، إلى جانب دبابات ومدفعية ومعدات أخرى”.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التعليق على معلومات تتعلق بالاستخبارات، لكنها قالت إنها “قلقة جدا من الأدلة على خطط لروسيا لتحركات عدوانية ضد أوكرانيا”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل توني سيميلروث “نواصل دعم تخفيف التوتر في المنطقة وإيجاد حل دبلوماسي للصراع في شرق أوكرانيا”.

ونقلت “واشنطن بوست” عن وثيقة عسكرية أمريكية أن القوات الروسية تقوم بالتموضع في أربعة مواقع مختلفة بخمسين مجموعة قتالية تكتيكية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزز الضغط على روسيا الجمعة، مؤكدا أنه يعد “مبادرات” للدفاع عن أوكرانيا في حالة حدوث غزو، عقب تمركز القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

24 – أ ف ب