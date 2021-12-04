فصائل تركيا تقصف مواقع النظام السوري في إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة خفض التصعيد المعروفة بمنطقة “بوتين وأردوغان”، سقوط قذائف هاون أطلقتها فصائل غرفة عمليات الفتح المبين على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة الأربيخ بريف إدلب الشرقي.

وجاء القصف بعد منتصف ليل الجمعة على السبت، كما قصفت قوات النظام مناطق سيطرة الفصائل في بلدات واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري أشار الجمعة، إلى أن قوات النظام استهدفت بقذائف ليزرية “كراسنوبول” روسية الصنع، مناطق في قرية معربليت بريف إدلب الجنوبي، صباح الجمعة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وشهد محورا العمقية والمنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين من طرف آخر، دون أنباء عن إصابات.