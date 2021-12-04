إثيوبية توضح سبب إغلاق المدارس لمدة أسبوع

قررت السلطات في إثيوبيا، إغلاق جميع المدارس لمدة أسبوع “حتى يتمكن الطلاب من مساعدة أسرهم في حصاد المحاصيل”، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية اليوم السبت.

ونفت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأخبار المتداولة من قبل بعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي تفيد بأن الحكومة ستنشر قرار إغلاق المدارس وتستخدم الطلاب في الحرب الأهلية، وقالت الوكالة إن هذه الاخبار “مزيفة وغير صحيحة”.

وقالت وزارة التربية والتعليم الإثيوبية، إن الوزارة قد أغلقت المدارس لمدة أسبوع من أجل مساعدة الطلاب في جمع المحاصيل.

ومن المقرر أن يستمر إغلاق المدارس لمدة أسبوع، وفقا لوزير التربية والتعليم الإثيوبي.

وقالت الحكومة إن نحو مليوني طالب تركوا المدارس بالفعل جراء الحرب التى بدأت فى إقليم تيغراي شمالي البلاد العام الماضي.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أعلن أمس الجمعة نجاح هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي، حررت خلاله القوات الحكومية 4 مدن شمالي تيغراي من المسلحين.

وكتب على “تويتر”: “تم تحرير مدن محال ميدا وشفا روبت وهاربون ومكوي التي كانت تحت احتلال الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية”.

وتستمر الحرب الدامية بين الجيش الإثيوبي و”جبهة تحرير تيغراي”، والتى اندلعت منذ نحو عام، وتكبدت فيها البلاد خسائر فادحة.