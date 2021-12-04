هل يؤثر” #أوميكرون” على توقعات #النمو_العالمي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح، بسبب ظهور سلالة أوميكرون.

وأضافت كريستالينا جورجيفا خلال مؤتمر رويترز نكست أمس الجمعة: “ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول للنمو العالمي”.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9% هذا العام و4.9% في العام القادم، مشيرا في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.

وكان لورانس بون كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قال، إن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يزيد من الغموض المحيط بالفعل بالتوقعات الاقتصادية، ويوضح نقص معدلات التطعيم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من أن المنظمة لم تذكر بصورة مباشرة متحور أوميكرون في توقعاتها الجديدة التي نُشرت الأربعاء الماضي، فإنها أكدت على استمرار مخاطر الجائحة، وحثت الحكومات على مواجهة انخفاض معدلات التطعيم في بعض المناطق لكي لا يوفر ذلك” أرضا خصبة لسلالات مميتة”.