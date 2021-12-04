مكتشف حديثاً.. #كويكب سيمر قرب #الأرض خلال ساعات

يُرصد عبور كويكب صغير مكتشف حديثًا، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، يتحرك بسرعة 7.8 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 308,523 كيلومتر عند الساعة 05:28 مساءً ولمعانه الظاهري (20.17 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكب الأرض، بحسب الجمعية الفلكية بجدة.

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن الكويكب يسمى «2021 XF1» وقطره يبلغ أربعة أمتار، وضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

وأشارت الجمعية، إلى أنه استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة، تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 XF1 اليوم، هو الأقرب خلال السنوات العشر المقبلة، ولو أن هذا الكويكب في مسار اصطدام مع الأرض، فإنه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض في صورة كرة نارية، ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض.

وفي نفس اليوم، تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس سيكون مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية – أنتاركتيكا – في حين سيشاهد جزئيا في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهدا في السعودية أو الوطن العربي.

وفي 29 نوفمبر الماضي، انتظر سكان العالم مرور كويكب عملاق بالقرب من المسار المداري للأرض، ويطلق عليه اسم «1994 WR12»، إذ يتحرك الكويكب البالغ قطره 131 مترا، بسرعة 8.8 كيلومتر في الثانية، وفقا لما أعلنته وكالة «ناسا» الفضائية، التي لفتت إلى قدرته على إحداث انفجار أكبر من أقوى سلاح نووي تم اختباره على الإطلاق.