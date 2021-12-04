“الملك سلمان” يضخ قرابة 4 ملايين لتر من المياه للنازحين في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر 2021م، في محافظة حجة ضخ 2.913.000 لتراً من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 729.000 لتراً من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 55 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 8 حملات رش يرقي، و4 حملات للرش الضبابي، وتوزيع 350 حقيبة للنظافة الشخصية.

وجرى بمديرية في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فرداً.