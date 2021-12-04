وزيرة السياحة الفرنسية تزور المنطقة التاريخية بجدة

زارت وزيرة السياحة بجمهورية فرنسا الدكتورة روزلين باشلو اليوم، المنطقة التاريخية بمحافظة جدة، وذلك في إطار زيارتها الحالية للمملكة.

وتجولت وزيرة السياحة بمختلف أنحاء جدة القديمة، مطلعة على بيوتها التاريخية وما اشتملت عليه من نمط بناء أصيل يعبر عن هوية المنطقة وعراقتها، التي تم تسجيلها في قائمة التراث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وشملت الزيارة بيت نصيف، ومسجد الشافعي، مستمعة لشرحٍ من المسؤولين في المنطقة التاريخية حول ما تضمه من مرافق وحارات ومعالم تراثية مازالت قائمة حتى الوقت الحالي، إضافة لتقديم نبذة عن نتائج أعمال الحفر والكشف عن الآثار بجدة.