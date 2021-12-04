اتحاد السيارات والدراجات النارية يمنع القنوات السعودية من تغطية “فورمولا 1” رغم تسهيلاته لمشاهير التواصل #عاجل

منع اتحاد السيارات والدراجات النارية قناة الإخبارية وقناة السعودية من تغطية أحداث “فورمولا 1″، رغم مواكبتهما للمشروع منذ 8 أشهر. بحسب ما نشرت “الإخبارية”.

واعتاد مشاهدو القنوات السعودية متابعة أحداث “فورمولا 1″، على مدار شهور، تمكنت فيها القناة من متابعة الحدث بكل دقة، إلا أن “اتحاد السيارات والدراجات النارية” منع القناة، وقدم تسهيلات لعدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي.