اليمن: #الحوثيون قابلوا جهود السلام بمزيد من العدوان

قال وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، إن الحوثيين قابلوا جهود تحقيق السلام بمزيد من العدوان على مختلف المناطق في اليمن.

وشدد وزير خارجية اليمن، عقب لقائه مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، على هامش مشاركته في مؤتمر حوارات المتوسط الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، على أهمية تضافر الجهود لحل قضية خزان النفط (صافر)، وتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية وإنسانية تلوح في الأفق.

وأشار إلى ضرورة معرفة الجذور السياسية للصراع للخروج برؤية واضحة بشأن المقاربات المناسبة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في اليمن.

من جانبه، قال وزير خارجية إسبانيا، إن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبيرج، كما تقف بجوار اليمن وتدعم الحل السلمي وإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد.