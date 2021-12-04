جنوب_أفريقيا : تزايد عدد الأطفال المصابين بـ #أوميكرون يستدعي الحذر

قالت مسؤولة بوزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن زيادة معدلات دخول الأطفال المستشفيات خلال موجة رابعة من جائحة «كوفيد 19» في جنوب أفريقيا، بسبب تفشي السلالة «أوميكرون»، ينبغي أن يدفع إلى الحذر، لكنه لا يثير الذعر نظراً لأن الأعراض بسيطة.

ودخل عدد كبير من الرضع إلى المستشفيات بعد إصابتهم بمرض «كوفيد-19» في الشهر الماضي في منطقة تشوان التي تضم العاصمة بريتوريا، مما عزز مخاوف من أن تكون السلالة «أوميكرون» تشكل خطراً أكبر على الأطفال الصغار مقارنة بغيرها من سلالات فيروس كورونا.

وذكرت نتساكيسي مالوليك خبيرة الصحة العامة في إقليم جوتنج الذي يضم تشوان وجوهانسبرج، أكبر مدن البلاد، أن 113 من 1511 مصاباً بالمرض في المستشفيات من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن تسعة أعوام، وهي نسبة أكبر من الموجات السابقة للجائحة.

لكنها أضافت «تنفسنا الصعداء لأن تقارير اختصاصيي الرعاية السريرية أشارت إلى أن الأطفال يعانون أعراضاً طفيفة». وتابعت «على الناس أن يكونوا أقل ذعراً، لكن يتوخوا الحذر».