منصة حقوقية: مقتل 25 امرأة في #تركيا بينهن حالات مريبة

كشفت منصة “سنوقف قتل الإناث” في تركيا، في تقرير لها، أن 25 امرأة تركية قتلن في شهر نوفمبر الماضي، بينهن 21 امرأة قتلن بشكل مريب.

وأشار تقرير “سنوقف قتل الإناث” إلى أن “أسباب القتل تتعلق بأسباب مثل الرغبة في الطلاق، ورفض المصالحة، ورفض الزواج، ورفض إقامة علاقة، ولأسباب اقتصادية”.

وأضاف التقرير: “ما لم يتم تحديد الجاني ولماذا قتلت النساء، وما لم يتم إجراء محاكمة عادلة، ومعاقبة المشتبه بهم والمتهمين والقتلة بعقوبات رادعة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، سيستمر العنف في التغير من حيث الحجم”.

هذا وأفاد تقرير سابق لاتحاد الجمعيات النسائية، أن 200 امرأة في تركيا قتلن، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان، الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، في مارس الماضي.