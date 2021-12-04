إجازات الفصل الدراسي الثاني.. التعليم تعلن الجدول بالتواريخ

أنهت وزارة التعليم استعداداتها لبداية الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

ونشرت الوزارة تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443 لجميع المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانية، وذلك عبر حسابها الرسمي من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتضمن التقويم مواعيد إجازات نهايات الاسبوع الثلاثة بالفصل، وإجازة منتصف الفصل الدراسي، وتاريخ البداية، والتاريخ المحدد لانتهاء الفصل، والذي يوضح أيضًا عدد الاسابيع الدراسية للفصل ومدته، وجاءت التواريخ بالتفصيل كما يلي:

بداية الدراسة بالفصل الجديد: الأحد الأول من جمادي أول، 5 ديسمبر.

إجازة نهاية أسبوع مطوّلة: الأحد 15 جمادي أول، 19 ديسمبر.

إجازة منتصف الفصل: الخميس بعد الدوام الثالث من جمادي آخر، 6 يناير.

بدء الدراسة: الأحد 13 جمادي آخر، 16 يناير.

نهاية أسبوع ثانية: الأربعاء والخميس 1 – 2 رجب، 2 – 3 فبراير.

نهاية أسبوع ثالثة: الأربعاء والخميس 22 – 23 رجب، 23 – 24 فبراير.

انتهاء الفصل: الخميس بعد نهاية الدوام 7 شعبان، 10 مارس.