الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

أكدت ناتاليا تشيا، رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا “إيبام” اليوم، السبت، استعداد الاتحاد الأوروبي تسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، حسبما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وقالت تشيا، في مداخلة خلال الحلقة النقاشية “الحوكمة في أزمة..أي مستقبل لمؤسسات قطاع الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟” ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل انسحاب المرتزقة من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.

وأوضحت تشيا أن اللجنة العسكرية 5 + 5، المؤلفة من خمسة ضباط من حكومة الوحدة الوطنية السابقة ونفس العدد من الجيش الوطني الليبي، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءاً من دول الساحل.

وأضافت أن “اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي. ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد: سنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.