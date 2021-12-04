القوات البحرية تعوم آخر سفن مشروع السروات بمملكة أسبانيا

برعاية قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة الخامسة والاخيرة لمشروع السروات من نوع كورفيت “أفانتي 2200” التي اطلق عليها رسمياً اسم “سفينة جلالة الملك عنيزة” ، وذلك ضمن مراسم التعويم في حوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا في مدينه سان فرناندو بمقاطعة قادس الإسبانية.

وشارك في حفل التعويم الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في مدريد ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد بن صالح العذل وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية وممثلين من شركتي “سامي نافانتيا” و”نافانتيا الإسبانية” بالإضافة إلى جهات أخرى.

وألقى قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي في الحفل كلمةً أعرب فيها عـن سعادته بتعويم سفينة جلالة الملك ” عنيزة ” مشيداً بالدعم غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع- حفظهم الله ـ

وقال:” ان سفن مشروع السروات تتميز بكونها تمتلك أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة و السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية”

وأضاف الفريق الغفيلي ” إن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة بالإضافة إلى ذلك تعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنياً مما يجعل هذه المنظومات مستدامة لعشرات السنين القادمة”.