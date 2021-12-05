طائرة تجسس لـ”الناتو” كادت تتسبب في كارثة جوية بـ #روسيا

ذكرت هيئة الطيران المدني الروسية امس السبت، أن طائرة ركاب تابعة لشركة إيرفلوت الروسية كانت في الطريق من تل أبيب إلى موسكو اضطرت إلى تغيير ارتفاعها فوق البحر الأسود، لأن طائرة استطلاع من طراز سي.إل-600 تابعة لحلف شمال الأطلسي دخلت في المسار المحدد لرحلتها.

وقالت الشركة المملوكة للدولة إن الرحلة إس.يو501 التي كانت تحمل 142 راكباً اضطرت إلى خفض ارتفاعها ألفي قدم أمس الأول الجمعة بعد أن أبلغها برج المراقبة الجوية بأن طائرة أخرى دخلت في مسارها.

وأضافت في بيان منفصل أن أفراد الطاقم تمكنوا من رؤية الطائرة الأخرى.

وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن طائرة أخرى أصغر من الطراز سي.إل-650 كانت في الطريق من منتجع سوتشي على البحر الأسود إلى سكوبيه اضطرت أيضا لتغيير مسارها.

ولم تذكر الهيئة اسم الدولة العضو في حلف الأطلسي التي تتبعها الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إنها دفعت بمقاتلات لمرافقة طائرتي مراقبة عسكريتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في موسكو حتى الآن على التقرير الذي نشرته أولاً وكالة إنترفاكس للأنباء.