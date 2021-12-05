المستشار السياسي والإعلامي بالسفارة السعودية بالخرطوم يشارك في افتتاح الموسم الرياضي لنادي سباق الخيل

شارك المستشار السياسي والإعلامي بالسفارة السعودية بالخرطوم محمد بن عبدالله الغامدي في فعالية إفتتاح الموسم الرياضي لنادي سباق الخيل بالخرطوم وذلك أمس الأول الجمعة بمضمار سباق الخيل بالخرطوم للعام 2021م – 2022.

وكان ذلك بتشريف الأستاذ أيمن سيد سليم وزير الشباب والرياضة الإتحادي والأستاذ محمد عز العرب حسن الشاذلي رئيس لجنة تسيير نادي سباق الخيل بالخرطوم وقيادات الإتحاد السوداني الرياضي لسباق الخيل وعدد من الوكلاء وعشاق رياضة سباق الخيل.

وإشتمل السباق علي أربعة أشواط وكان الشوط الأول علي كأس ورعاية لجنة تسيير نادي سباق الخيل بالخرطوم لخيول الدرجة السابعة الوزن الثقيل فاز به الفرس دارين للأسطبل الذهبي لمالكها محمد الشفيع محمد علي والسباق الثاني علي كأس لجنة تسير النادي علي خيول الدرجة السابعة فازت به الجواد بارني روي لمالكه هيثم علي عبدالله.

والشوط الثالث علي كأس لجنة تسيير النادي علي خيول الدرجة السابعة الوزن الثقيل فازت به الفرسة أديما لمالكها المنذر الوليد صديق والشوط الرابع والأخير علي كاس ورعاية النادي علي خيول الدرجة السادسة فاز به الفرس برينانكا لمالكتها مروة مصطفي سيد أحمد في زمن قدره دقيقة وأربعة وثلاثون ثانية.

من جانبه تحدث سكرتير نادي سباق الخيل بالخرطوم الأستاذ إسلام عابدين مرحبا بالضيوف وبشر الحضور بأن هذا الموسم سيشهد العديد من السباقات المتميزة والمتفردة وتكريم عام لكل من أسهم في إنجاح الموسم.

وكشف بأن هناك العديد من المفاجآت السارة وأوضح بأن خطة النادي لهذا الموسم حبلي بالبرامج المصاحبة لسباقات هذا الموسم.

ومن جانبه أكد الأستاذ عماد الدين جعفر رئيس لجنة تسيير الإتحاد السوداني لسباق الخيل بأن الإتحاد سيعالج العديد من القضايا أبرزها المواقع الإستثمارية للمضمار وفي ختام برنامج السباق تم تتويج الفائزين في السباقات الأربعة بالكؤوس وتسليمهم جوائز مالية مقدرة.