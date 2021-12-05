عودة_الدراسة.. انطلاق ‎#الفصل_الدراسي_الثاني اليوم

انطلاق ‎الفصل الدراسي الثاني من العام 1443هـ، اليوم، مع استعدادات وزارة التعليم وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية.

وأكدت وزارة التعليم جاهزية إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة، حيث أكملت الفرق الميدانية التي تساندها لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة للأعمال المنفذة داخل المدارس، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التنظيف والتعقيم، وتشغيل أنظمة السلامة المدرسية.

وأكدت وزارة التعليم لجميع الطلاب والطالبات بأهمية البداية الجادة منذ بداية اليوم الأول، والالتزام بقواعد السلوك والمواظبة المحدثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية”، والتكامل مع مؤسسات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع الأسر وأولياء الأمور لنجاح العملية التعليمية.